Salah po sezóne opustí Liverpool
Salah odíde z Anfieldu ako jeden z najdekorovanejších hráčov klubu.
Autor TASR,aktualizované
Liverpool 24. marca (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah opustí na konci tejto sezóny FC Liverpool. Klub to oznámil na svojom webe. Tridsaťtriročný útočník tak v ňom ukončí deväť úspešných rokov. Do klubu prišiel z AS Rím v roku 2017 a za Liverpool odohral 435 zápasov, v ktorých strelil 255 gólov.
Salah odíde z Anfieldu ako jeden z najdekorovanejších hráčov klubu. V drese „The Reds“ vyhral celkovo deväť trofejí, vrátane dvoch ligových titulov a triumfu v Lige majstrov v roku 2019. Viac presných zásahov majú na konte len Roger Hunt (285) a Ian Rush (346). Najlepším strelcom PL sa stal dovedna štyrikrát. V uplynulej sezóne dosiahol na hranicu 29 gólov a nazbieral aj najviac asistencií (18), čím pomohol k titulu v premiérovej sezóne holandského trénera Arneho Slota. V apríli 2025 zároveň podpísal novú dvojročnú zmluvu.
„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí boli súčasťou klubu počas môjho pôsobenia. To, čo cítim, neviem vyjadriť slovami. Odchod nebude jednoduchý, pretože to boli najlepšie momenty môjho života a navždy budem jeden z vás,“ vyjadril sa Salah v rozlúčkovom videu na sociálnej sieti.
Pochybnosti o jeho budúcnosti na Merseyside sa prvýkrát objavili v decembri 2025, keď sa pri remíze s Leeds United ako náhradník nedostal na ihrisko. Po zápase v rozhovore vyhlásil, že ho „niekto v klube už nechce“ a jeho vzťah s trénerom Slotom sa zhoršil. Po návrate z Afrického pohára národov sa však opäť vrátil do kádra Liverpoolu a od 21. januára nastúpil v základnej zostave v trinástich dueloch.
