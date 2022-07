Salah podpísal s FC Liverpool novú dlhodobú zmluvu

Liverpool 1. júla (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah bude obliekať dres FC Liverpool aj v ďalších sezónach. Tridsaťročný útočník, ktorého zvolila Asociácia futbalových novinárov (FWA) za Hráča roka v Premier League 2021/2022, podpísal s anglickým vicemajstrom nový dlhodobý kontrakt. Klub jeho dĺžku nezverejnil, podľa britských médií by mal platiť iba do roku 2025.



Salah tým ukončil špekulácie o svojej budúcnosti. Súčasná zmluva kanoniera, ktorý v 254 zápasoch vo všetkých súťažiach v drese "The Reds" nastrieľal 156 gólov, vyprší po konci sezóny 2022/2023. Egyptský reprezentant prišiel na Anfield Road v roku 2017 z AS Rím, počas piatich sezón získal s FC Liverpool majstrovský titul (2019/2020), Pohár FA i Ligový pohár (2021/2022), vyhral Ligu majstrov (2019), Superpohár UEFA (2019) i MS klubov (2019).



"Cítim sa skvele a som nadšený, že budem môcť získať s klubom ďalšie trofeje. Je to šťastný deň pre všetkých," vyznal sa Salah po podpise novej zmluvy. "Vyžiadalo si to určitý čas, no teraz je všetko hotové a môžeme sa koncentrovať na ďalšie obdobie. Každý videl, že počas uplynulých piatich či šiestich rokov sa náš tím neustále zlepšoval, v minulej sezóne sme boli blízko, aby sme získali štyri trofeje, napokon sme v záverečnom týždni sezóny dve z nich stratili. Podľa mňa sme v dobrej pozícii pobiť sa s každým súperom o každú trofej. Podpísali sme nových hráčov, potrebujeme iba ďalej tvrdo pracovať, mať dobrú víziu, byť pozitívne naladení a opäť útočiť na najvyššie pozície," dodal pre klubový web.