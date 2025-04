BÚDÚCNOSŤ SALAHA SPEČATENÁ: S Liverpoolom podpísal dvojročný kontrakt

Londýn 11. apríla (TASR) - Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah bude aj po skončení sezóny obliekať dres FC Liverpool. S lídrom najvyššej anglickej súťaže podpísal nový dvojročný kontrakt do 30. júna 2027. Vyvrátil tak špekulácie o možnom letnom odchode z Anfieldu.



Salah má v tejto sezóne skvelú streleckú formu. V 45 stretnutiach vo všetkých súťažiazh vsietil 32 gólov, z toho 27 v Premier League. „Som samozrejme nadšený, že budem naďalej obliekať dres LIverpoolu Máme skvelý tím a som presvedčený o tom, že v ďalších rokoch môžeme okrem ligového titulu získať aj ďalšie cenné trofeje," citovala slová Salaha agentúra DPA.



Egypťan prišiel do Liverpoolu v roku 2017 z AS Rím. „V Liverpoole som strávil osem rokov, ktoré boli najlepšími v mojej kariére. Dúfam, že ich bude desať. Chcem si to v Liverpoole užiť čo najviac a vychutnávať si futbal plnými dúškami. Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom za podporu, aj vďaka nim tu ostávam," dodal Salah.