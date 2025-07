Salah reagoval na tragickú smrť spoluhráča Jotu: Bude to náročné

Liverpool 4. júla (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah v piatok zareagoval na tragickú smrť svojho spoluhráča Dioga Jotu. Útočník Liverpoolu pociťuje podľa vlastných slov strach z návratu do tréningového procesu.



„Nedokážem nájsť tie správne slová. Až do včerajšieho dňa som si nemyslel, že ma niečo dokáže vystrašiť z návratu do Liverpoolu. Spoluhráči prichádzajú a odchádzajú, avšak nie takýmto spôsobom. Bude nesmierne náročné prijať fakt, že Diogo tam už s nami nebude,“ citovala vyjadrenie Salaha agentúra AFP.



Najlepší strelec uplynulej sezóny sa zamyslel aj nad príbuznými oboch zosnulých. „Myslím na jeho manželku, deti, ale samozrejme aj na ich rodičov, ktorí náhle stratili dvoch synov,“ uviedol Salah a zdôraznil aj potrebu neustálej pomoci pre najbližších okolo bratov Jotovcov.