Salah rozhodol gólom duel so City: No ešte nesmieme rozmýšľať o titule

Liverpool 17. októbra (TASR) - Obhajca titulu v anglickej futbalovej Premier League Manchester City pocítil v 10. kole prvýkrát v sezóne pocit z prehry. Na Anfield Road podľahol domácemu Liverpoolu po góle Mohammeda Salaha zo 76. minúty. V tabuľke mu patrí druhé miesto s mankom štyroch bodov na vedúci Arsenal. "The Reds" zabrali naplno prvýkrát po troch dueloch a patrí im 8. priečka.



Súboj úradujúceho vicemajstra a šampióna súťaže nebol tentokrát duelom o čelo tabuľky. Liverpoolu sa v sezóne zatiaľ prevažne nedarí, no proti "Citizens" sa zverenci trénera Jürgena Kloppa vytiahli a hrali rovnocennú partiu. Duel napokon rozhodla chyba Joaoa Cancela. Brankár Alisson vykopol loptu od vlastnej brány, portugalský obranca ju nedokázal spracovať a pustil Salaha do samostatného nájazdu. Egypťan zoči-voči brankárovi Edersonovi nezaváhal.



Pripísal si svoj 121. gól v Premier League a v klubovej tabuľke sa tak odpútal od Stevena Gerrarda. "Je pre nás náročné hrať proti tomuto súperovi. Vždy na ihrisku dominuje, snaží sa mať loptu pod kontrolou. Tri body sú pre nás veľmi dôležité, pretože naša pozícia v tabuľke nie je najlepšia. Uplynulé týždne sme nehrali najlepšie. Už v predchádzajúcom zápase sa to zlepšilo, v tomto sme hrali dobre a musíme v tom pokračovať," povedal Salah podľa klubovej stránky a zároveň vyjadril nádej, že boj o titul ešte nie je stratený. "Musíme sa sústrediť na každý duel, nesmieme o titule neustále premýšľať. Stále sme ďaleko od čela tabuľky. Tím je však neuveriteľný, chce víťaziť a tento výsledok nás môže nakopnúť. Milujem bojovať o titul, je to v mojej hlave, nesmieme však na seba vyvíjať tlak."



Spokojnosť po stretnutí vyjadril aj nemecký kouč Liverpoolu. "Za normálnych okolností nemôžete ani pomýšľať na to, že by ste súperili so City. Musíte sa dostať za hranice vašich možností. Dnes sme to urobili. Hrali sme organizovane a veľmi vášnivo," vyhlásil Klopp.



Sieť ako prvý v zápase rozvlnili hostia, no gól Phila Fodena v 53. minúte neplatil pre predchádzajúci faul Erlinga Haalanda, ktorý ukončil sériu desiatich duelov v drese City, v ktorých sa strelecky presadil. Trénerovi obhajcu šampióna sa verdikt rozhodcov nepáčil. "Pred stretnutím sa spolu rozprávali hlavný rozhodca, môj asistent a Jürgen Klopp. Povedalo sa, že sa nebudú pískať jemné fauly, nech hra plynie. Tak to platilo celý duel, okrem momentu, keď sme skórovali," posťažoval sa Pep Guardiola podľa AFP.



Španielsky kouč však napokon vzdal úctu súperovi a pripustil, že Liverpool vyhral zaslúžene. "Neuspeli sme, pretože sme urobili chybu proti jednému z najlepších tímov na svete. Za uplynulých päť rokov hrali finále Ligy majstrov trikrát a to je výnimočné. Pri góle sme sa nedokázali správne vrátiť do obrany. Alisson zahral rýchlo, Kevin (De Bruyne) sa nevrátil a Joao prehral súboj. Proti Salahovi je to vždy ťažké, vie veľmi efektívne využívať svoje telo. Pre budúce zápasy sa z tohto poučíme, celkovo však bol náš výkon fantastický. Hrali sme s odvahou," zhodnotil vystúpenie svojho mužstva Guardiola.