Salah sa podľa Rooneyho postavil k situácii zle: „Ničí svoju povesť“
Rooney v jednom z podcastov BBC vyzval Slota, aby v reakcii na útočníkove vyjadrenia prejavil naplno svoju autoritu.
Autor TASR
Liverpool 8. decembra (TASR) - Mohamed Salah si svojimi vyjadreniami podľa bývalého anglického futbalistu Waynea Rooneyho ničí povesť legendy v Liverpoole. Egypťan v sobotu po remíze na pôde Leedsu United prejavil svoju nespokojnosť s tým, že ho tréner Arne Slot vynechal zo základnej zostavy v treťom dueli za sebou.
Podľa vlastných slov má pocit, že ho niekto v klube už nechce a chce na neho hodiť všetku vinu za nevýrazné výkony „The Reds“. Zverenci Slota sú v tabuľke na 9. mieste a Salah vníma, že jeho vzťah s holandským kormidelníkom sa výrazne zhoršil. Okrem toho naznačil, že zápas proti Brightonu by mohol byť jeho posledný v drese Liverpoolu. Po domácom dueli 16. kola totiž odchádza na Africký pohár národov. Hráči anglického majstra sa ešte predtým predstavia v Lige majstrov na pôde Interu Miláno.
Rooney v jednom z podcastov BBC vyzval Slota, aby v reakcii na útočníkove vyjadrenia prejavil naplno svoju autoritu. „Ak by som bol na jeho mieste, za žiadnych okolností by nebol súčasťou tímu. Musí Salahovi ukázať, že to čo spravil je neakceptovateľné. Podobnými vyjadreniami poškodzuje svoju povesť legendy a bolo by smutné, ak by sa to všetko skončilo práve takto. Myslím si, že sa k celej situáciu postavil nesprávne,“ citovala Rooneyho agentúra AFP. Salah sa v pondelok objavil v tréningovom centre, no jeho účasť v zápasovej nominácii je otázna.
