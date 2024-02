Salah sa zotavil zo zranenia, zrejme nastúpi v sobotu proti Brentfordu

Liverpool 16. februára (TASR) - Egyptský futbalový reprezentant Mohamed Salah z FC Liverpool sa plne zotavil zo zranenia stehenného svalu a zrejme nastúpi v sobotnom zápase 25. kola Premier League na ihrisku Brentfordu. Salah sa zranil minulý mesiac na Africkom pohári národov.



"Mo je späť v tréningovom procese. To znamená, že sme ho opäť začlenili do mužstva," uviedol Klopp podľa agentúry AP. Návrat 31-ročného útočníka do zostavy je pre Liverpool veľkou vzpruhou po nedávnych zraneniach Trenta Alexandra-Arnolda, Thiaga Alcantaru a Dominika Szoboszlaia.