Salah sa zrejme nakazil na bratovej svadbe, má len mierne príznaky

Liverpool 14. novembra (TASR) - Futbalista FC Liverpool Mohamed Salah má iba mierne príznaky ochorenia COVID-19 a najbližší týždeň strávi v domácej karanténe v rodnom Egypte. Podľa slov lekára egyptskej reprezentácie sa 28-ročný útočník pravdepodobne nakazil na bratovej svadbe v Káhire.



Salah mal pozitívny výsledok testu na koronavírus pred zápasom kvalifikácie Afrického pohára národov. V sobotu mal nastúpiť proti Togu v Káhire, po pozitívnom teste však putoval do karantény. Izoloval sa v izbe jedného z hotelov v meste. Ostatní členovia egyptského národného tímu mali negatívny výsledok testu.



Egyptské médiá už v priebehu týždňa uviedli, že Salah sa pred reprezentačným zrazom zúčastnil na svadobnej hostine svojho brata. Pravdepodobne sa práve tam nakazil. "Nemôžem to vylúčiť. Možno si to odtiaľ odniesol, možno nie. Nedá sa to jasne povedať, o tomto víruse ešte veľa nevieme," povedal lekár egyptského tímu Mohamed Abou Elela pre agentúru AP.



Na základe nariadenia egyptských zdravotných úradov sa musí Salah izolovať sedem dní a následne absolvovať test na koronavírus s negatívnym výsledkom. Bude tak musieť vynechať prvý zápas Liverpoolu po reprezentačnej prestávke, "The Reds" o týždeň v nedeľu nastúpia v anglickej Premier League proti Leicesteru.