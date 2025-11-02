< sekcia Šport
Salah strelil 250. gól za Liverpool: Opäť sa dostávame do formy
Liverpool vstúpil do sezóny 2025/2026 v pozícii obhajcu anglického titulu a začal ju ideálne.
Autor TASR
Liverpool 2. novembra (TASR) - Chyba brankára Aston Villy Emiliana Martineza a jubilejný 250. gól Mohameda Salaha za FC Liverpool nasmerovali futbalistov anglického majstra k prvému víťazstvu po štyroch prehrách. Tréner Arne Slot vyzdvihol po sobotňajšom zápase 10. kola Premier League podporu fanúšikov a aj prístup svojich zverencov. Tí sa podľa Salaha dostávajú do formy, ktorú sa pokúsia potvrdiť v nadchádzajúcich zápasoch proti Manchestru City a Realu Madrid.
Liverpool vstúpil do sezóny 2025/2026 v pozícii obhajcu anglického titulu a začal ju ideálne - piatimi víťazstvami v PL, triumfom nad Atleticom Madrid (3:2) v Lige majstrov a aj výhrou nad Southamptonom v EFL. Prehra na ihrisku Crystal Palace 1:2 s rozhodujúcim gólom v siedmej minúte nadstaveného času však odštartovala sériu neúspešných výsledkov. LFC následne prehral aj v LM na ihrisku Galatasarayu Istanbul (0:1) a v domácej lige nestačil na Chelsea a Manchester United, ktorým podľahol zhodne 1:2. Ani následné víťazstvo na ihrisku Frankfurtu 5:1 nedostalo Liverpool na víťaznú vlnu, keďže prišli prehry v Brentforde (2:3) a domáca facka s Crystal Palace 0:3 v zápase EFL Trophy. Hráči i fanúšikovia veria, že práve triumf nad rozbehnutou Aston Villou, ktorá predtým zvíťazila v šiestich súťažných zápasov z predošlých siedmich, bude správny impulz do ďalšieho priebehu sezóny.
„Je to veľmi dôležité víťazstvo. V Premier League aj v Lige majstrov sme mali niekoľko prehier, ale som rád, že teraz sa už vraciame do formy. Je to veľmi dobré znamenie pred dôležitými zápasmi proti Realu a City,“ konštatoval Salah v rozhovore pre TNT Sports. Po zápase s Aston Villou hovoril aj o svojom míľniku, keď sa stal iba tretím hráčom, ktorý strelil 250 gólov za FC Liverpool. Pred ním to dokázali len Ian Rush (346) a Roger Hunt (285). Salah strelil jubilejný gól v závere prvého polčasu. „Je to skvelý pocit strieľať góly a získavať trofeje v drese takého veľkého klubu. Je to niečo, čo neberiem ako samozrejmosť. Som na to veľmi hrdý a šťastný z tohto úspechu,“ konštatoval Salah o svojom 250. liverpoolskom góle. Krátko pred jeho dosiahnutím VAR pre ofsajd neuznal gól Huga Ekitikeho, no chyba brankára Martineza, ktorý v rozohrávke prihral priamo na pohotového Salaha, znamenala náskok domácich 1:0. Gól „do šatne“ ich povzbudil a v 58. minúte, keď sa Aston Villa nadychovala k ofenzíve, gólovo udreli druhýkrát po presnom zásahu Ryana Gravenbercha.
Tréner Liverpoolu Arne Slot mal radosť z reakcie tímu na nedávne neúspešné výsledky vrátane štvorzápasovej série prehier v Premier League. „Som spokojný s výsledkoma s tým, čo som dnes videl a to nehovorím iba o hráčoch, ale aj o podpore fanúšikov. Bola presne taká, akú sme dnes potrebovali. Dnes sme mali asi o niečo viac šťastia než v nedávnych týždňoch, keď chyba brankára súpera a aj teč pri druhom góle pomohli nášmu náskoku. V iných zápasoch sme si z hry vytvorili viac šancí než dnes, no vo futbale ide o góly a nie o šance,“ povedal Slot. Pochvalu fanúšikom nevenoval iba zo zdvorilosti, ale vyzdvihol, že stáli na strane klubu aj keď sa mu nedarilo. „Ich podpora znamená pre nás naozaj veľa. Dnes nás hnali dopredu už od stavu 0:0 a nie až vtedy, keď sme viedli. Je to jedna z vecí, ktorá robí tento klub výnimočným. Jeho fanúšikovia nezabúdajú na to, že ste boli súčasť niečoho veľkého a pomáhajú klubu, keď je v ťažkej situácii,“ povedal Slot. Slová chvály venoval aj Salahovi, pričom jeho 250 gólov v drese jedného tímu označil za neuveriteľný počin: „Toto sa dnes vo futbale často nevidí. Dnes podal veľmi dobrý výkon a nehovorím iba o jeho pohotovom góle, ale celkovej hre. Nielenže odvádzal výbornú ofenzívnu prácu, ale tímu pomáhal aj v obrane.“
Vytúžené víťazstvo a eufória liverpoolskeho tímu kontrastovali s pocitmi trénera Aston Villy Unaia Emeryho. Jeho tím sa po nevýraznom vstupe do Premier League (0-3-3) dvihol a štyrmi víťazstvami po sebe poskočil do stredu tabuľky. V Liverpoole však nenadviazal na cenný triumf nad Manchestrom City (1:0) z predošlého duelu a na víťazstvo na Anfielde naďalej čaká od 14. septembra 2014. „Som spokojný s tým, ako sme hrali a ako sme začali zápas v prvých 30 minútach. Dominovali sme a dostávali sme sa do šancí na skórovanie. Zastavovali sme akcie domácich a vedeli sme si poradiť aj s ich vysokým pressingom. V závere prvého polčasu bolo pre nás dôležité ubrániť stav 0:0,“ konštatoval Emery. Aj on uznal, že Salahov gól v závere prvého polčasu bol kľúčový: „Po tomto góle sme museli v druhom polčase reagovať. Nezačali sme ho však tak, ako sme začali prvý. Boli sme blízko k tomu, aby sme si vytvorili šance vyrovnať, no potom sme inkasovali druhý gól. Potom už bolo ťažké zvrátiť výsledok.“ Aston Villa sa vo štvrtok večer predstaví v Európskej lige UEFA v domácom zápase proti Maccabi Tel Aviv. „Teraz sa sústredíme na ďalší zápas proti Maccabi v EL, pokúsime sa zabudnúť na dnešný duel a sústrediť sa náš ďalší cieľ,“ povedal Emery.
