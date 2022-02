Salah vo štvrtok za Liverpool nastúpi, Mané dostal čas na oslavy

Liverpool 8. februára (TASR) - FC Liverpool bude mať vo štvrtkovom zápase 24. kola anglickej futbalovej Premier League k dispozícii egyptského útočníka Mohameda Salaha. Jeho súper z nedeľného finále Afrického pohára národov (APN) a spoluhráč z tímu "The Reds" Sadio Mané však proti Leicestru nenastúpi, pretože odišiel domov do Senegalu oslavovať prvý kontinentálny titul svojej krajiny.



Senegal zdolal Egypťanov v jedenástkovom rozstrele 4:2, v riadnom hracom čase i po predĺžení bol stav nerozhodný 0:0. "Mo je samozrejme veľmi sklamaný, ale už sa sústredí na veci, ktoré ho tu čakajú. Prvú vec, ktorú mi povedal po návrate, bolo, že je pripravený," prezradil podľa AFP tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



Mané vo finále premenil v rozstrele záverečnú jedenástku a podčiarkol svoj status národného hrdinu. Klopp očakáva jeho návrat do tímu vo štvrtok, do duelu proti Leicestru však nezasiahne. "Triumf na podujatí znamená pre Sadia všetko, tak ako pre celý Senegal. Rešpektujeme to, zaslúži si užiť túto chvíľu," priznal Klopp.