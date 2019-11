Salaha trápi zranenie členka, nepomôže Egyptu v kvalifikácii APN

Johannesburg 14. novembra (TASR) - Futbalová reprezentácia Egypta nemôže vo štvrtkovom zápase kvalifikácie o postup na Africký pohár národov proti Keni počítať so službami Mohameda Salaha. Dvadsaťsedemročného útočníka Liverpoolu trápi zranenie členka, ktoré utrpel ešte začiatkom októbra v súboji proti Leicestru.



Salah odvtedy nastúpil do niekoľkých duelov, no stále sa necíti byť zdravotne v poriadku. Hoci z Londýna odcestoval do Alexandrie, tam reprezentační lekári vylúčili jeho štart v nadchádzajúcom kvalifikačnom stretnutí. Informovala o tom agentúra AFP.