Salahov agent odmietol špekulácie o prestupe do Saudskej Arábie

Londýn 7. augusta (TASR) - Agent egyptského futbalistu Mohameda Salaha odmietol špekulácie o jeho prestupe z Liverpoolu do Saudskej Arábie a uviedol, že tridsaťjedenročný útočník je stále "oddaný" anglickému klubu.



V uplynulých dňoch sa v médiách objavili správy o tom, že prebiehajú rokovania medzi Salahovými zástupcami a klubom Al-Ittihad. Ten mu údajne ponúkol až 180 miliónov za dve sezóny. Do saudskoarabského tímu nedávno prestúpil jeho bývalý spoluhráč z Liverpoolu Fabinho.



Salahov agent Ramy Abbas však uviedol, že takýto transfer sa nechystá a hráč nemá v úmysle opustiť Anfield. "Ak by sme uvažovali, že tento rok opustíme Liverpool, tak by sme vlani nepodpísali nový kontrakt. Mohamed zostáva oddaný LFC," napísal na sociálnych sieťach.