Salahov gól v šlágri nadchol Kloppa: Ukázal svetovú extratriedu

Liverpool 4. októbra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool v nedeľnom šlágri 7. kola anglickej Premier League dvakrát viedli nad obhajcom Manchestrom City, ten však napokon dokázal získať bod po remíze 2:2. Na Anfielde sa v skvelej forme opäť ukázal egyptský útočník domácich Mohamed Salah, ktorého gól na 2:1 bol naozajstnou lahôdkou. Prešiel pri ňom cez viacerých obrancov hostí a z uhla nekompromisne prekonal brankára Edersona.



"To bola naozaj svetová extratrieda. Skvelý hráč. Iba najlepší hráči na svete dokážu dať takéto góly. Absolútne výnimočné. V tomto klube sa na niečo také nezabúda, ľudia budú o tomto góle hovoriť aj o 50 či 60 rokov, keď si na tento zápas spomenú," citovala agentúra AFP trénera domácich Jürgena Kloppa.



Liverpool je v lige stále ako jediný bez prehry. Na Salahov gól už o päť minút neskôr zareagoval Kevin De Bruyne, ktorý stanovil konečný výsledok. Domáci mohli v závere strhnúť víťazstvo na svoju stramu, ale Fabinhovi obrovskú šancu zmaril výborným obranným zákrokom Rodri. LFC je v tabuľke na druhom mieste, na vedúcu Chelsea Londýn stráca jeden bod. "Citizens" sú s odstupom ďalšieho bodu tretí.



Po bezgólovom prvom polčase Salahova práca priniesla úvodný gól v 59. minúte. Po prieniku z vlastnej polovice krásne vysunul do zakončenia spoluhráča Sadia Maneho a Senegalčan šikovne prestrelil Edersona. "Takéto situácie často nacvičujeme v tréningu. Skúšame to dostať do zápasu a vyšlo to," povedal Salah. O desať minút neskôr vyrovnal Phil Foden po peknej akcii Gabriela Jesusa, keď krížnou strelou dal prvý ligový gól v sezóne. Potom predviedol Salah svoje obrovské kvality, po krásnej individuálnej akcii prešiel do vnútra šestnástky, kde zakončil krížnou strelou k žrdi. "Bolo by to krajšie, ak by sme zvíťazili," dodal Egypťan, ktorý skóroval v siedmom zápase za sebou.



"Na tomto štadióne je to vždy veľmi ťažké. Ale zvládli sme to dobre. Bol to naozaj skvelý zápas, ktorý mal všetko. V závere to už bolo kto z koho, bojovali sme až do konca," povedal Foden. "Boli sme stále v hre a dokázali dvakrát vyrovnať. Preto som mimoriadne spokojný," dodal tréner majstra Pep Guardiola.