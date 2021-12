Salernitana nevie nájsť majiteľa, hrozí jej vylúčenie zo Serie A

Salerno 16. decembra (TASR) - Talianskemu futbalovému klubu US Salernitana hrozí vylúčenie zo Serie A. Posledný tím súťaže stále nedokázal nájsť nového majiteľa a môžu ho potrestať za konflikt záujmov.



Salernitanu ešte v minulej sezóne vlastnil Claudio Lotito, ktorý je aj prezident Lazia Rím. Po postupe zo Serie B klub previedol vlastnícke práva na Trust Salernitana 2021, ktorý sľúbil vedeniu talianskej najvyššej súťaže, že do konca kalendárneho roka nájde nového majiteľa. "Žiadna z ponúk nesplnila stanovené kritériá. Neponúkla adekvátnu cenu, finančné záruky či garanciu nezávislosti od potenciálnych majiteľov," informoval vo štvrtok klub z juhu Talianska. Správu priniesla agentúra AP.



Salernitana sa vrátila do Serie A po takmer štvrťstoročí. V sedemnástich zápasoch zvíťazila iba dvakrát a nazbierala osem bodov. Od poslednej priečky nad zónou zostupu ju delia štyri body. Dres Salernitany oblieka aj slovenský obranca Norbert Gyömbér.