Salernitana remizovala s Turínom 1:1 v 17. kole talianskej Serie A

Serie A - 17. kolo:



US Salernitana 1919 - FC Turín 1:1 (0:1)



Góly: 49. Vilhena - 36. Sanabria



/Gyömbér za domácich od 76. min/

Salerno 8. januára (TASR) - Futbalisti FC Salernitana remizovali v nedeľňajšom zápase Serie A na domácej pôde s Turínom 1:1. Hostí poslal do vedenia v 36. minúte Antonio Sanabria, no už v úvode druhého polčasu vyrovnal skóre stredopoliar Tonny Vilhena. Slovenský legionár Norbert Gyömbér nastúpil do stretnutia za domácich v 76. minúte.