Salernitana s Gyömbérom si vybojovala postup do Serie A

Rím 10. mája (TASR) - Futbalisti US Salernitana so slovenským obrancom Norbertom Gyömbérom si v pondelok vybojovali postup do talianskej Serie A. V záverečnom 38. kole druhej najvyššej súťaže vyhrali na ihrisku Pescary 3:0 a zabezpečili si konečnú druhú priečku za víťazom Serie B Empoli. Gyömbér odohral celý zápas.



Salernitana sa medzi talianskou elitou predstaví prvýkrát od sezóny 1998/1999. Prezident Lazia Rím Claudio Lotito tak bude musieť predať svoj podiel v Salernitane, keďže pravidlá súťaže nedovoľujú mať vlastnícky vzťah k dvom klubom v rovnakej súťaži, pripomenula agentúra AFP. Na tretej priečke skončila Monza, klub Silvia Berlusconiho tak bude hrať play off o postup do Serie A.