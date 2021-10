Salernitana s Gyömbérom vyhrala v 10. kole talianskej ligy v Benátkach

Serie A - 10. kolo:



FC Benátky - US Salernitana 1:2 (1:0)

Góly: 14. Aramu - 61. Bonazzoli, 90.+5 Schiavone. ČK: 67. Ampadu (Benátky)

/N. Gyömbér (Salernitana) hral do 86. min/



Spezia Calcio - FC Janov 1:1 (0:0)

Góly: 66. Sirigu (vlastný) - 86. Criscito (z 11 m)

/D. Strelec (Spezia) hral do 59. min/

Rím 26. októbra (TASR) - Futbalisti Salernitany zvíťazili v utorňajšom stretnutí 10. kola najvyššej talianskej súťaže na pôde Benátok 2:1. V nadstavenom čase rozhodol o troch bodoch pre hostí Andrea Schiavone, slovenský obranca Norbert Gyömbér za nich hral do 86. minúty.Spezia remizovala s FC Janov 1:1, za domácich hral do 59. minúty slovenský útočník David Strelec.