Saliba prestúpil zo St. Etienne do Arsenalu Londýn

Londýn 25. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn získal Williama Salibu z francúzskeho Saint-Etienne. Osemnásťročný obranca podľa agentúry AFP podpísal s "kanoniermi" dlhodobý kontrakt, no podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Arsenal za transfer zaplatí francúzskemu klubu 27 miliónov libier.



"Talentovaný mladík William Saliba s nami podpísal dlhodobý kontrakt. Nasledujúcu sezónu však ešte strávi na hosťovaní v Saint-Etienne," uviedol klub prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.



Krátko pred podpísaním zmluvy so Salibom sa vedenie Arsenalu dohodlo so španielskym Realom Madrid na hosťovaní stredopoliara Daniho Ceballosa.