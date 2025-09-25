Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Šport

Saliba súhlasil s predĺžením zmluvy s Arsenalom do roku 2030

.
Na snímke William Saliba. Foto: TASR/AP

Saliba sa predtým upísal „kanonierom“ do roku 2027, v júli 2019 sa sťahoval na sever Londýna z francúzskeho St. Etienne.

Autor TASR
Londýn 25. septembra (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant William Saliba súhlasil s predĺžením zmluvy s londýnskym Arsenalom. Dvadsaťštyriročný stopér má podpísať kontrakt do roku 2030, informovala agentúra DPA.

Saliba sa predtým upísal „kanonierom“ do roku 2027, v júli 2019 sa sťahoval na sever Londýna z francúzskeho St. Etienne. Za francúzsku reprezentáciu odohral doposiaľ 28 zápasov, debutoval v marci 2022. Arsenal sa momentálne nachádza na 2. mieste anglickej Premier League so stratou piatich bodov na Liverpool.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

KOMENTÁR J. HRABKA: Dokonané je

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala