Salihamidžič verí, že Neuer predĺži zmluvu s Bayernom

Mníchov 26. apríla (TASR) - Športový riaditeľ mníchovského Bayernu Hasan Salihamidžič verí, že brankár Manuel Neuer predĺži s klubom súčasný kontrakt. Ten platí do júna 2021.



"Som optimista. Dúfam, že sa nám podarí dohodnúť s Manuelom a zostane," citoval Welt am Sonntag slová Salihamidžiča. Vedenie Bavorov ponúklo skúsenému brankárovi predĺženie zmluvy do roku 2023, Neuer však údajne žiada päťročný kontrakt.



Ťahanice okolo podpisu nového kontraktu trvajú už dlho, podľa Salihamidžiča sa ich podarilo interne vyriešiť. "Manuel si uvedomuje, že si jeho prácu vážime. Je to brankár svetovej extratriedy."