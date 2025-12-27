< sekcia Šport
Saliji chce hrať so Zvolenom útočne, Brejčák: Nebude čas na výhovorky
Aj kapitána Zvolena Daniela Brejčáka prehra s Banskou Bystricou veľmi mrzela.
Autor TASR
Zvolen (TASR) - Hokejisti Zvolena nedokázali vo vianočnom pohronskom derby zdolať susednú Banskú Bystricu. Už bez trénera Petra Mikulu, s ktorým sa účastník Tipsport ligy dohodol na predčasnom ukončení spolupráce, prehrali 2:5. Tím spod Pustého hradu ešte neviedol nový tréner Antonín Stavjaňa, ten príde k zvolenskému mužstvu až v pondelok.
Stavjaňu dočasne zastupuje asistent Garip Saliji, ktorý po prehre s rivalom neskrýval sklamanie. „Mrzí nás, že sme tento zápas prehrali, chlapci boli 'nahecovaní', chceli ho vyhrať,“ uviedol 43-ročný kouč. Po dueli sa vyjadril aj k príchodu Stavjaňu: „Poznám sa s ním veľmi dlho, ešte ma aj trénoval. Čakám s čím k nám príde. My sme sa aj bez neho proti Bystrici snažili hrať trošku útočnejší hokej, dostávať súpera pod tlak, čo sa nám čiastočne darilo, ale boli tam nejaké faktory, ktoré ovplyvnili zápas. Už som s Antonínom hovoril cez telefón, že kedy bude môcť prísť a aký bude program. V nedeľu ešte hráme bez neho, zregenerujeme a pokúsime sa o výhru na ľade Slovana. Každý zápas sa začína od nuly. My kvalitu máme, len to potrebujeme dostať z chlapcov, psychicky ich pozdvihnúť a ísť hore.“
Aj kapitána Zvolena Daniela Brejčáka prehra s Banskou Bystricou veľmi mrzela. „Začiatok nebol zlý, škoda inkasovaného gólu pred koncom prvej tretiny a potom aj gólu na začiatku druhej, keď sme hrali oslabenie v troch proti piatim. Tam sa to podľa mňa zlomilo a už sa to ťažko dobiehalo. Veľa času na zmenu nie je, nový tréner príde až v pondelok. Chceli sme hrať aj bez neho v derby aktívne, myslím si, že sa nám to darilo, ale zápas nám utiekol na konci prvej a na začiatku druhej tretiny. Chýba nám impulz, musíme to zmeniť,“ pomenoval príčiny prehry.
Brejčáka dotiahol z Popradu do Zvolena práve tréner Mikula. „Trénerská zmena sa udiala rýchlo, ja nemám rád tieto zmeny. Samozrejme, výsledky neboli, no nemôžem povedať krivé slovo na trénera Petra Mikulu. Aj keď má vek pokročilý, stále chcel hrať moderný hokej. Bohužiaľ, nefungovalo to a odniesol si to, čo ma mrzí. Verím, že nám nová zmena pomôže a už sa nebudeme na nič vyhovárať. Antonín Stavjaňa je tréner s veľkými skúsenosťami a úspechmi v slovenskej extralige. Takže nebude čas na výhovorky a musíme už začať šliapať,“ povedal skúsený obranca o zmene trénerov.
Bystričania sú v odlišnej situácii. Vyhrali štvrtý duel za sebou a v posledných deviatich bodovali ôsmykrát. Vo Zvolene strelil dva góly Andrej Kukuča, konkrétne prvý a posledný piaty. „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, čo sa potvrdilo. Bolo to derby, veľa ľudí a sme radi, že sa nám podarilo vyhrať a naša séria tak pokračuje. Som rád, že mi to tam padlo. Rozhodujúci moment bola asi presilovka päť proti trom, tam sme odskočili na rozdiel dvoch gólov, čiže sa nám potom hralo ľahšie. Teší nás aktuálna pozitívna séria, mali sme tam predtým horšie obdobie, čiže potrebujeme teraz na túto víťaznú sériu nadviazať a pokračovať takto ďalej,“ konštatoval 26-ročný útočník.
