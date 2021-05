Salkazanov a Makojev sa prebojovali v Sofii do semifinále

Svetová olympijská kvalifikácia v Sofii - voľný štýl:



do 74 kg



kvalifikačné kolo: Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Marc Dietsche (Švaj.) 12:2 na techn. prevahu

osemfinále: SALKAZANOV - Zurab Kaprajev (Rum.) 10:0 na tech. prevahu

štvrťfinále: SALKAZANOV - Ali Paša Umarpašajev (Bulh.) 6:4 na body



do 86 kg



kvalifikačné kolo: Boris MAKOJEV (SR) - Maher Ghanmi (Tun.) 12:1 na techn. prevahu

osemfinále: MAKOJEV - Ville Heino (Fín.) 2:1 na body

štvrťfinále: MAKOJEV - Yurieski Torreblanca Queralta (Kub.) 4:2 na body

Sofia 6. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov a Boris Makojev sú blízko k zisku olympijskej miestenky. Obaja vo štvrtok postúpili do semifinále svetovej olympijskej kvalifikácie v Sofii a ak v ňom večer (po 18.00 SELČ) uspejú, budú mať istú účasť na OH v Tokiu.Turnaj v Sofii je pre zápasníkov poslednou šancou kvalifikovať sa na OH. Z každej hmotnostnej kategórie postúpia iba finalisti. Voľnoštýliari, ktorí boli na podujatí v akcii vo štvrtok, museli na ceste do finále zdolať štyroch súperov. Majster Európy Salkazanov začal v kategórii do 74 kg svoj boj rovnako ako na ME proti Švajčiarovi Marcovi Dietschemu, tentoraz ho v úvodnom kole zdolal hladko 12:2 na technickú prevahu. Následne rovnako suverénne zvíťazil aj nad Zurabom Kaprajevom z Rumunska (10:0 na techn. prevahu). Vo štvrťfinále pokoril domáceho Ali Pašu Umarpašajeva, keď v dramatickom súboji otočil stav z 0:4 na 6:4. Bulharovi sa tak revanšoval za vyradenie v osemfinále na marcovom európskom kvalifikačnom turnaji. V boji o Tokio čakal Salkazanova bieloruský reprezentant Magomedchabib Kadimagomedov.Piaty z nedávnych ME vo Varšave Makojev odštartoval v kategórii do 86 kg podobne suverénne, keď nad Maherom Ghanmim z Tuniska zvíťazil 12:1 na technickú prevahu. V osemfinále vyradil Fína Villeho Heina (2:1 na body) a následne sa stretol s Kubáncom Yurieskim Torreblancom Queraltom. V infarktovom závere si uchmatol víťazstvo na svoju stranu (4:2) a postúpil do semifinále, v ktorom zvedie súboj o Tokio s Abubakrom Abakarovom z Azerbajdžanu.