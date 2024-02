Salkazanov a Makojev sú vo finále, Gulajev ide do repasáže

ME v zápasení v Bukurešti - voľný štýl



do 74 kg



osemfinále:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Hayk Papikjan (Arm.) 2:1 na body



štvrťfinále:



SALKAZANOV - Mohammad Aliasghar Mottaghinia (Šp.) 4:1 na body



semifinále:



SALKAZANOV - Turan Bajramov (Azer.) 7:1 na body







do 86 kg



kvalifikácia:



Achsarbek GULAJEV (SR) - Lars Schäfle (Nem.) 1:1 na body, postúpil Gulajev



osemfinále:



Dauren Kurugliev (Gréc.) - GULAJEV 11:0 na techn. prevahu







do 92 kg



osemfinále:



Boris MAKOJEV (SR) - Denis Sachaľjuk (Ukr.) 12:1 na techn. prevahu



štvrťfinále:



MAKOJEV - Redjep Hajdari (S.Mac.) 8:4 na body



semifinále:



MAKOJEV - Magomed Kurbanov (Rus.) 2:1 na body







do 97 kg



repasáž:



Batyrbek CAKULOV (SR) - Georgian Florin Tripon (Rum.) 6:0 na body



o bronz:



Vladislav Bajcajev (Maď.) - CAKULOV 4:1 na body

Bukurešť 17. februára (TASR) - Slovenskí zápasníci si z ME v Bukurešti odnesú minimálne dve medaily. O zlato budú vo voľnom štýle bojovať Tajmuraz Salkazanov v kategórii do 74 kg a Boris Makojev do 92 kg. Obaja postúpili do nedeľného finále, v ktorom budú čeliť tureckým súperom. Šancu na zisk cenného kovu si udržal aj Achsarbek Gulajev, ktorý sa predstaví v repasáži do 86 kg a naďalej je tak v hre o bronz. Ten v sobotu tesne unikol Batyrbekovi Cakulovovi (do 97 kg), ktorý prehral v súboji o konečné tretie miesto s maďarským reprezentantom Vladislavom Bajcajevom.Salkazanov má šancu získať na ME štvrté zlato v sérii. Trojnásobný obhajca titulu (2021, 2022, 2023) vyhral v sobotu v rumunskej metropole všetky tri svoje zápasy. Na úvod zdolal Hayka Papikjana z Arménska 2:1 na body a vo štvrťfinále zvíťazil aj nad španielskym reprezentantom Mohammadom Aliasgharom Mottaghiniom (4:1). V semifinále si poradil s Turanom Bajramovom z Azerbajdžanu jednoznačne 7:1 na body. Jeho súperom vo finále bude Turek Soner Demirtas.Dvadsaťsedemročný Salkazanov má istotu, že si zveľadí zbierku úspechov o ďalší cenný kov. Okrem troch titulov majstra Európy má na konte aj dve striebra a jeden bronz (do 79 kg) z MS.O premiérové zlato z vrcholných podujatí bude bojovať 31-ročný Makojev. Najskúsenejší z kvarteta rodákov zo Severného Osetska reprezentujúcich SR dosiahne svoje najlepšie umiestenie na európskom šampionáte, jeho doterajším maximom bola bronzová medaila z ME 2020 v Ríme. Okrem nej má vo vitríne aj dva cenné kovy z MS - striebro z Paríža 2017 a bronz z Belehradu 2022. Všetky doterajšie úspechy však slávil v kategórii do 86 kg.V Bukurešti prvýkrát štartoval vo vyššej váhovej kategórii a v prvých dvoch kolách si počínal suverénne. V osemfinále nedal šancu Ukrajincovi Denisovi Sachaľjukovi, keď zvíťazil na technickú prevahu (12:1), vo štvrťfinále vyhral nad Redjepom Hajdarim zo Severného Macedónska 8:4 na body. Až v semifinále zviedol náročnejší súboj, no napokon získal aj cenný skalp Rusa Magomeda Kurbanova (2:1). O svoje prvé zlato bude bojovať s dvojnásobným obhajcom titulu v kategórii do 92 kg Feyzullahom Aktürkom z Turecka, ktorý v semifinále rozdrvil Gruzínca Mirianiho Majsuradzeho 8:0.Gulajev dokázal v kategórii do 86 kg prejsť v kvalifikačnom kole cez Nemca Larsa Schäfleho, ale v osemfinále nestačil na gréckeho reprezentanta Daurena Kuruglieva (0:11 na techn. prevahu). Súper však postúpil do finále a poslal slovenského reprezentanta do repasáže. V nej sa stretne v nedeľu s Rusom Arslanom Bagajevom.Cakulov si na žinenkách v Bukurešti pripísal tri víťazstvá a dve prehry. V piatok v kvalifikácii zdolal Benjamina Konrada Honisa z Talianska na technickú prevahu (10:0) a v osemfinále vyradil Poliaka Radoslawa Barana 7:1 na body. Vo štvrťfinále bol nad jeho sily európsky šampión spred dvoch rokov Magomedchan Magomedov z Azerbajdžanu (2:13 na techn. prevahu), súper ho však postupom do finále potiahol do repasáže. V nej si Cakulov poradil s domácim Georgianom Triponom jasne 6:0 na body. Svoje účinkovanie napokon zakončil prehrou v súboji o 3. miesto s Vladislavom Bajcajevom (1:4), ďalším Severoosetíncom, ktorý od roku 2022 reprezentuje Maďarsko.Dvadsaťpäťročný Cakulov tak nedosiahol na ďalší cenný kov v slovenských farbách. Debut v reprezentácii SR absolvoval na ME 2022, kde získal bronz, na svetovom šampionáte v rovnakom roku v Belehrade bol strieborný.