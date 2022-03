Salkazanov na ME obhájil titul, zdolal Chamiza, aj keď prehrával 0:5

Budapešť 30. marca (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov obhájil titul majstra Európy vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg. V stredajšom dramatickom finále ME v Budapešti zdolal Taliana Franka Chamiza Marqueza 7:5 na body, keď dokázal otočiť stav z 0:5.



Dvadsaťpäťročný rodák z Osetska zažil ďalší medailový úspech na vrcholnom podujatí. Vlani triumfoval na kontinentálnom šampionáte vo Varšave, z MS má striebro z Osla 2021 a bronz z Nur-Sultanu 2019 (do 79 kg).



Salkazanov nenašiel v maďarskej metropole premožiteľa ani v jednom zo štyroch súbojov. Najprv v utorok v osemfinále zvíťazil nad Poliakom Kamilom Rybickým hladko 5:0 na body a vo štvrťfinále nedal šancu naturalizovanému Rumunovi Zurabovi Kaprajevovi, ktorého zdolal 12:1 na technickú prevahu. V semifinále pokoril Turana Bajramova z Azerbajdžanu 8:2 na body. Vo finále s vicemajstrom sveta z roku 2019 a dvojnásobným majstrom Európy Chamizom prehrával už 0:5, ale nezložil zbrane a v záverečných sekundách dokonal skvelý obrat.