Salkazanov na ME zdolal Bajramova a postúpil do finále do 74 kg

ME v Budapešti - voľný štýl

74 kg:



semifinále:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Turan Bajramov (Azer.) 8:2 na body

Budapešť 29. marca (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov postúpil v utorok do finále majstrovstiev Európy v Budapešti vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg. V semifinále zdolal Turana Bajramova z Azerbajdžanu 8:2 na body. Jeho finálovým súperom bude v stredu večer Talian Frank Chamizo. Salkazanov v tejto kategórii obhajuje titul majstra Európy z Varšavy.Dvadsaťpäťročný zápasník najprv v osemfinále zvíťazil nad Poliakom Kamilom Rybickým 5:0 a vo štvrťfinále nedal šancu naturalizovanému Rumunovi Zurabovi Kaprajevovi, ktorého zdolal 12:1 na technickú prevahu.Jeho stredajší súper je v tejto váhovej kategórii vicemajster sveta z roku 2019 a dvojnásobný majster Európy (2019, 2020). Naturalizovaný Salkazanov má okrem kontinentálneho titulu aj striebro z vlaňajších ME v Osle.