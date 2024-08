Salkazanov na úvod narazí na Žamalova alebo Kadimagomedova

Paríž 8. augusta (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov odštartuje svoje účinkovanie na OH v Paríži v osemfinále voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg, v ktorom sa stretne s víťazom duelu predkola medzi Uzbekom Razambekom Žamalovom a Bielorusom Magomedchabibom Kadimagomedovom so štatútom individuálneho neutrálneho športovca. O mene jeho súpera rozhodol štvrtkový žreb.



Salkazanova čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jediný slovenský zástupca na parížskej žinenke vstúpi v piatok do turnaja ako nasadená sedmička. V "pavúku" sa predstaví dokopy 18 borcov, štyria začnú v predkole (kvalifikačnom kole). Dvadsaťosemročný Salkazanov, ktorý v kategórii do 74 kg ako prvý zápasník v histórii dokázal získať štyri tituly majstra Európy za sebou, odštartuje parížske boje až v osemfinále.