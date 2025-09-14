Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Šport

Salkazanov postúpil do osemfinále kategórie do 74 kg

.
Na archívnej snímke zápasník Tajmuraz Salkazanov. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V úvodnom kole zdolal Španiela Mohammeda Allasghara Mottaghiniu 5:0 na body.

Autor TASR
Záhreb 14. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov postúpil na MS v Záhrebe do osemfinále kategórie do 74 kg. V úvodnom kole zdolal Španiela Mohammeda Allasghara Mottaghiniu 5:0 na body.

Achsarbek Gulajev prehral v úvodnom kole kategórie do 79 kg s Džabrailom Gadžijevom z Azerbajdýanu 1:2 a musel čakať, či ho jeho súper nepotiahne do opráv, aby mohol v chorvátskej metropole bojovať aspoň o bronzovú medailu.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek