Salkazanov postúpil do osemfinále kategórie do 74 kg
V úvodnom kole zdolal Španiela Mohammeda Allasghara Mottaghiniu 5:0 na body.
Autor TASR
Záhreb 14. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov postúpil na MS v Záhrebe do osemfinále kategórie do 74 kg. V úvodnom kole zdolal Španiela Mohammeda Allasghara Mottaghiniu 5:0 na body.
Achsarbek Gulajev prehral v úvodnom kole kategórie do 79 kg s Džabrailom Gadžijevom z Azerbajdýanu 1:2 a musel čakať, či ho jeho súper nepotiahne do opráv, aby mohol v chorvátskej metropole bojovať aspoň o bronzovú medailu.
