Salkazanov postúpil do semifinále, Cakulov vypadol

Na archívnej snímke slovenský zápasník Batyrbek Cakulov.. Foto: TASR - Martin Baumann

Batyrbek Cakulov prehral vo štvrťfinále kategórie do 92 kg s Iránčanom Amirhosseinom Biglarom Firouzporbendpeiom 2:7.

Autor TASR
Záhreb 14. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov postúpil na MS v Záhrebe už do semifinále kategórie do 74 kg. Vo štvrťfinále zdolal Magomedrasula Aslujeva z Bahrajnu 6:0 na body. Batyrbek Cakulov prehral vo štvrťfinále kategórie do 92 kg s Iránčanom Amirhosseinom Biglarom Firouzporbendpeiom 2:7.
