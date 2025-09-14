< sekcia Šport
Salkazanov postúpil do semifinále, Cakulov vypadol
Autor TASR
Záhreb 14. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov postúpil na MS v Záhrebe už do semifinále kategórie do 74 kg. Vo štvrťfinále zdolal Magomedrasula Aslujeva z Bahrajnu 6:0 na body. Batyrbek Cakulov prehral vo štvrťfinále kategórie do 92 kg s Iránčanom Amirhosseinom Biglarom Firouzporbendpeiom 2:7.