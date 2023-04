Salkazanov zavŕšil v Záhrebe zlatý hetrik, Kardanov má bronz

ME v zápasení v Záhrebe



do 74 kg:



finále: Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Frank Chamizo Marquez 3:1



do 86 kg:



finále: Dauren Kurugliev (Gréc.) - Myles Nazem Amine (San Maríno) 3:1



o 3. miesto: Abubakr Abakarov (Azer.) - Boris MAKOJEV (SR) 7:4





do 92 kg:



finále: Feyzullah Aktürk (Turec.) - Osman Nurmagomedov (Azer.) 5:2



o 3. miesto: Ermak KARDANOV (SR) - Matthew Phillip Finesilver (Izr.) 6:0





Záhreb 18. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov tretíkrát za sebou triumfoval na majstrovstvách Európy. Na šampionáte v Záhrebe zdolal vo finále voľnoštýliarov v kategórii do 74 kg Taliana Franka Chamiza Marqueza 3:1. Druhú medailu v priebehu večera zabezpečil pre Slovensko Ermak Kardanov. V kategórii do 92 kg zdolal v súboji o bronz voľnoštýliara z Izraela Matthewa Finesilvera 6:0.Duel bol reprízou minuloročného finále z Budapešti a Salkazanov si svojím súperom opäť poradil. Titul získal aj v roku 2021 vo Varšave. Vo svojej zbierke má aj tri cenné kovy z majstrovstiev sveta, na ktorých vybojoval dvakrát striebro a raz bronz. V stredu bojovali o bronz pre Slovensko ešte aj Boris Makojev a Ermak KardanovKardanov získal prvý cenný kov v kariére. Bronz sa pokúsil získať aj Boris Makojev v kategórii do 86 kg, no neuspel. Nad jeho sily bol Abubakr Abakarov z Azerbajdžanu, ktorý zvíťazil 7:4.