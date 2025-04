Salkazanov si poradil v repasáži so Šapievom, bude bojovať o bronz

ME v zápasení v Šamoríne - muži - voľný štýl



do 74 kg



repasáž:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Rasul Šapiev (S.Mac.) 4:0 na body



Šamorín 9. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov uspel na ME v Šamoríne v repasáži vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg, keď zdolal Rasula Šapieva zo Severného Macedónska 4:0 na body. V stredu večer tak bude bojovať o bronz, jeho súperom bude maďarský reprezentant Murad Kuramagomedov.Salkazanov nepredĺžil sériu štyroch titulov v rade, keď v utorňajšom štvrťfinále nestačil na Rusa štartujúceho pod neutrálnou vlajkou Zaurbeka Sidakova. Podľahol mu 2:4 na body. Trojnásobný majster sveta a olympijský šampión z Tokia však následne postúpil do finále, čím potiahol Salkazanova do repasáže. V nej potvrdil úlohu favorita. Po úvodnom oťukávaní predviedol slovenský reprezentant vydarený útok cez nohy za dva body, následne Šapieva úspešne pretočil a viedol 4:0. Potom sa musel dať ošetriť, lebo mu krvácalo z ucha. V druhej perióde bez problémov kontroloval náskok, súper už nemal sily na zvrátenie stavu. V záverečných sekundách sa už ani nebojovalo, Salkazanov tak mohol oslavovať postup do zápasu o bronz.“ povedal akreditovaným novinárom Salkazanov.Dvadsaťdeväťročný rodák zo Severného Osetska tak má šancu získať medailu na piatom európskom šampionáte za sebou. Okrem štyroch zlatých kovov z ME má v zbierke aj tri medaily z MS (0-2-1).