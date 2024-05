Salkazanov si zaistil miestenku na OH do Paríža

Istanbul 11. mája (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov získal miestenku na olympijské hry do Paríža. Zaistil si ju v sobotu na turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v Istanbule, keď v semifinále kategórie do 74 kg zdolal domáceho Turka Sonera Demirtaša 4:2.



Salkazanov využil poslednú šancu pre slovenské zápasenie zaistiť si miestenku a pod piatimi kruhmi ho čaká premiéra. Nadviaže na Borisa Makojeva, ktorý sa predstavil v Tokiu taktiež vo voľnom štýle. Štvornásobný majster Európy sa stal 17. reprezentantom Slovenska, ktorý má istú účasť v Paríži.



Salkazanov si v prvom kole poradil s Arslanom Amanmyradovovovm z Turkmenistanu 11:0, v 2. kole mu veľké problémy nerobil ani Švajčiar Tobias Portmann, ktorého zdolal 10:0. Až vo štvrťfinále mal náročnejšieho súpera, Inda Džaidípa zdolal 3:0. V semifinále bol jeho súper tretí muž svetového rebríčka, no Turek výhodu domáceho prostredia nevyužil a postúpil Salkazanov, ktorému patrí v renkingu miesto číslo dva.



Makojev sa nepredstaví pod piatimi kruhmi druhýkrát za sebou. Žreb mu vo váhe do 86 kg už v 1. kole prisúdil úradujúceho majstra Európy Daurena Kuruglieva, ktorý sa minulý rok presunul z ruskej reprezentácie do gréckej a podľahol mu 0:4. Od Adama Jakšíka sa vo voľnoštýliarskej kategórii do 97 kg veľa nečakalo, stále iba 20-ročného zápasníka zdolal v 1. kole Murazi Mchedlidze reprezentujúci Ukrajinu 10:0. Na podujatí sa predstavila aj Zsuzsanna Molnárová v kategórii do 68 kg. V prvom vystúpení zdolala Albánku Albinu Drazhiovú 7:0, v 2. kole však nestačila na Lotyšku Elmu Zeidlereovú 3:4.