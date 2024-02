Salkazanov zdolal na ME Demirtasa a získal štvrtý titul v sérii

Bukurešť 18. februára (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov sa stal štvrtýkrát za sebou majstrom Európy vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg. V nedeľnom finále na ME v Bukurešti zdolal Turka Sonera Demirtasa 5:0 na body.



Salkazanov obhájil tituly z Varšavy 2021, Budapešti 2022 a Záhrebu 2023. Na štyroch ME doteraz neprehral ani raz, na európskych šampionátoch ťahá šnúru 16 víťazných duelov. Na vrcholných podujatiach vybojoval celkovo už siedmy cenný kov, v zbierke má aj dve striebra a jeden bronz (do 79 kg) z MS.



Dvadsaťsedemročný rodák zo Severného Osetska v južnom Rusku zvládol v Bukurešti všetky štyri svoje súboje. Na úvod zdolal Hayka Papikjana z Arménska 2:1 na body, vo štvrťfinále zvíťazil nad španielskym reprezentantom Mohammadom Aliasgharom Mottaghiniom (4:1) a v semifinále si poradil s Turanom Bajramovom z Azerbajdžanu jednoznačne 7:1 na body. Na záver nedal šancu ani Demirtasovi.