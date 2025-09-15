< sekcia Šport
Salkazanov získal v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii do 74 kg
Autor TASR
Záhreb 15. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov získal na MS v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii do 74 kg. V pondelňajšom dueli o tretie miesto zvíťazil v chorvátskej metropole nad Iráncom Yonesom Aliakbarom Emamichoghaeiom 3:1 na body.
Dvadsaťdeväťročný Salkazanov už má zo svetových šampionátov dve strieborné medaily (z Osla 2021 a Belehradu 2022). Okrem toho získal štvornásobný majster Európy aj bronz v neolympijskej kategórii do 79 kg na MS v Nur-Sultane 2019. Proti Emamichoghaeiovi, ktorý v Záhrebe postúpil do bojov o medaily ako víťaz repasáže, Salkazanov potvrdil úlohu favorita.
MS v Záhrebe - voľný štýl, muži:
do 74 kg - o bronz:
Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Yones Aliakbar Emamichoghaei (Irán) 3:1 na body
