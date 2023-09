Schválili kandidatúru Salt Lake City na ZOH 2030 alebo 2034

Salt Lake City 15. septembra (TASR) - Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC) vo štvrtok schválil kandidatúru Salt Lake City na zimné olympijské hry v roku 2030 alebo 2034. Predseda výboru Gene Sykes uviedol, že by uprednostnil usporiadanie hier v roku 2034.



Organizátori označili mesto, ktoré hostilo ZOH 2002, za najpripravenejšieho a najflexibilnejšieho kandidáta. Proces kandidatúry na rok 2030 sa mierne zamotal, keďže Kanada aj Japonsko stiahli svoje ponuky. Podľa AP však Švédsko, Švajčiarsko a Francúzsko nedávno diskutovali s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) o možnej kandidatúre.



Usporiadanie hier v roku 2034 by bolo pre Salt Lake City aj USOPC menšou logistickou a obchodnou výzvou, keďže Los Angeles hostí olympijské hry v roku 2028. Pôvodne sa mal hostiteľ ZOH 2030 vybrať budúci mesiac na výročnom zasadnutí MOV v Bombaji, ale tento termín sa presunul na zasadnutie predvečer štartu budúcoročných OH v Paríži.