Salt Lake City chce hostiť zimné olympijské hry 2034

Salt Lake City 17. marca (TASR) - Šéf Olympijského a paralympijského výboru USA (USOPC) Gene Sykes vyhlásil, že mesto Salt Lake City chce hostiť zimné olympijské a paralympijské hry v roku 2034.



USOPC aj Salt Lake City zvažujú počkať s organizáciou ZOH a ZPH do roku 2034, aby sa vyhli súpereniu s inými americkými usporiadateľmi o zisk sponzorov. Sponzorský trh je podľa Sykesa preplnený, USA sú spoluorganizátor MS vo futbale v roku 2026 a Los Angeles usporiadajú OH 2028.



Sapporo sa po korupčnom škandále spojenom s OH 2020 v Tokiu rozhodlo pozastaviť svoju kandidatúru na ZOH. Vancouver, ktorý usporiadal zimné olympijské a paralympijské hry v roku 2010, odstúpil z boja o ZOH, pretože sa mu nepodarilo získať podporu provinčnej vlády. Štokholm sa v súčasnosti snaží zostaviť kandidatúru po tom, ako neuspel v boji o organizáciu ZOH 2026, ktoré nakoniec získali Miláno a Cortina d'Ampezzo.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) by mal o rok oznámiť meno hostiteľskej krajiny ZOH 2034. "Myslím si, že otázka, ktoré mestá sú skutočne schopné byť hostiteľmi zimných olympijských hier, je veľkou problematikou, ktorou sa MOV musí veľmi dôkladne zaoberať. Je férové taktiež povedať, že žiadne iné hostiteľské krajiny neprídu s ponukami, ktoré by boli pre MOV atraktívnejšie ako tá od Salt Lake City," povedal Sykes podľa portálu insidethegames.biz.



USOPC tvrdí, že Salt Lake City by mohlo byť ochotné usporiadať podujatie už v roku 2030, ak by chýbal vhodný hostiteľ.