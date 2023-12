Salvini trvá na bobovej dráhe v Cortine: Hry musia byť talianske

Rím 15. decembra (TASR) - Taliansky minister dopravy a podpredseda vlády Matteo Salvini trvá na tom, aby sa súťaže v ľadovom koryte na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo konali v Taliansku.



Taliani momentálne nemajú k dispozícii vyhovujúce dráhy pre sánkovanie, boby a skeleton. Šéf organizátorov hier Giovanni Malago na októbrovom zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) uviedol, že talianska vláda nariadila presunúť disciplíny inam z dôvodu stúpajúcich nákladov na výstavbu športovísk. Dodal, že súťaže v sánkovaní, boboch a skeletone sa budú pravdepodobne konať mimo Talianska. Ako náhrada pripadá do úvahy rakúsky Innsbruck, ponuku predložilo aj Nemecko.



Salvini však vyhlásil, že ministerstvo dopravy predloží návrh na vybudovanie novej trate v Cortine d'Ampezzo, čo bol pôvodný plán. "Olympijské hry Miláno-Cortina musia byť talianskymi olympijskými hrami. Na ministerstve na tom pracujeme, aby sme nemíňali už ani cent a nestrácali viac času. Olympiáda v roku 2026 je neuveriteľná príležitosť z hľadiska rozvoja a imidžu nielen pre Lombardsko a Benátsko, ale pre celé Taliansko. Inžinieri mi povedali, že na stavbu tejto trate máme ešte dosť času, pracujeme na tom," citovala Salviniho agentúra AFP.



Organizátori hier a MOV sa dohodli, že o dejisku súťaží sa definitívne rozhodne na konci januára 2024. V prípade ich presunutia do zahraničia by sa tak stalo prvýkrát v histórii zimných olympijských hier.