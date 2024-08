Salzburg aj Bodö/Glimt postúpili do play off Ligy majstrov

odvetné zápasy 3. predkola LM:



Fenerbahce Istanbul - OSC Lille 1:1 po predĺžení (0:0, 1:0)



Góly: 90.+1 Diakite (vlastný) - 116. David (z 11 m). ČK: 109. Mandi (Lille)



/prvý zápas: 1:2, Lille postúpilo/







Bodö/Glimt - Jagiellonia Bialystok 4:1 (2:1)



Góly: 34. a 56. Fet, 38. Maatta, 71. Hogh - 4. Berg (vlastný)



/prvý zápas: 1:0, Bodö/Glimt postúpilo/







Twente Enschede - FC Red Bull Salzburg 3:3 (1:2)



Góly: 43. Hilgers, 64. van Hoorenbeeck, 87. Steijn - 17. Kjärgaard, 25. Nene, 46. Yeo



/prvý zápas: 1:2, Salzburg postúpil/

Bratislava 6. augusta (TASR) - Futbalisti FC Red Bull Salzburg potvrdili postup do play off Ligy majstrov. V utorňajšom odvetnom stretnutí stačila rakúskemu majstrovi na pôde Twente Enschede aj remíza 3:3. Salzburg v úvodnom stretnutí zdolal holandský tím 2:1.Dramatický súboj o postup zviedlo v Istanbule domáce Fenerbahce s OSC Lille. Turecký zástupca doháňal gólové manko z úvodného zápasu a v 91. minúte poslal duel do predĺženia vďaka vlastnému gólu Bafodeho Diakiteho. V predĺžení išli hostia do desiatich, keď videl červenú kartu obranca Aissa Mandi. Francúzsky tím napriek tomu v 116. minúte rozhodol o svojom postupe, autorom víťazného presného zásahu bol z pokutového kopu Jonathan David.V boji o hlavnú fázu najprestížnejšej klubovej súťaže si zahrá aj Bodö/Glimt. Úradujúci nórsky šampión nedopustil drámu proti poľskému Jagiellonia Bialystok a zvíťazili 4:1. Najvýraznejší podiel na tom mal dvojgólový stredopoliar Sondre Fet.Úvodné zápasy play off sú na programe 20. a 21. augusta.