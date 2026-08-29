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Šamorín a Lehota pod Vtáčnikom s výhrami, Inter remizoval so Zvolenom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Humenné 1:0 (1:0).

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín zvíťazili v šiestom kole MONACObet ligy doma nad „béčkom“ MŠK Žilina 2:1 a v priebežnej tabuľke sa dostali na druhú pozíciu. Lehota pod Vtáčnikom zdolala v sobotňajšom programe Humenné 1:0 a remízou 1:1 sa skončil duel medzi Interom Bratislava a Zvolenom.



MONACObet liga - 6. kolo:

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Humenné 1:0 (1:0)

Gól: 32. Csémy, Rozhodcovia: Libiak – Farkaš, Tabiš, ŽK: Kambi, Sagan, Pavelka - Lazár, Petrík, ČK: 90+2. Maťaš (Humenné), 752 divákov.



FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Žilina B 2:1 (1:0)

Góly: 27. Bajtoš, 57. Ihejirika – 69. Pekelský, Rozhodcovia: Janček – Krivošík, Gallik, ŽK: Marek - Pavlík, ČK: 74. Bubuteišvili (Šamorín), 423 divákov.



FK Inter Bratislava - MFK Zvolen 1:1 (0:1)

Góly: 68. Polevka – 38. Vrekič, Rozhodcovia: Čiernik – Železňák, Poruban, ŽK: Vantruba, Mihálek (obaja Inter)
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