Šamorín bude hostiť preteky Európskeho pohára v cyklokrose

Bratislava 13. novembra (TASR) - Nadchádzajúce podujatie Európskeho pohára v cyklokrose bude hostiť X-BionicSphere v Šamoríne. Preteky sú na programe v piatok 17. novembra a cez víkend sa uskutočnia aj dve podujatia kategórie C2. Toto dejisko hostilo preteky pod hlavičkou Európskej cyklistickej únie (UEC) aj v minulosti. Slovenský zväz cyklistiky (SZC) o tom informoval v tlačovej správe.



Piatkový program EP štartuje o 10.00 h pretekmi kadetských kategórií, pre ktoré je tento typ podujatia jediným porovnaním s európskou konkurenciou. Od 11.30 h sú na programe ženy do 23 rokov, minútu po nich odštartujú juniorky. Práve tam má Slovensko viaceré "želiezka" - trojica Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Dorota Vojtíšková sa svojimi výsledkami prebojovala na aktuálne 3. miesto v celosvetovom juniorskom rankingu. Svoje kvality potvrdili aj na nedávnych majstrovstvách Európy, na ktorých Chladoňová získala bronzovú medailu a Ungerová šiestu priečku. O 12.30 h štartujú juniori, o hodinu neskôr muži do 23 rokov. Od 15.00 sa postupne na trať dostanú masters kategórie, v ktorých má Slovensko viacerých majstrov a medailistov Európy či sveta.



Na dvojici pretekov kategórie C2 si môžu cyklisti pripísať body do domáceho i svetového rebríčka UCI. Program víkendu odštartujú vždy o 10.00 h mladší žiaci. Oproti Európskemu poháru sa v jednom balíku predstaví spoločná kategória žien a junioriek, medzi mužmi budú na trati súťažiť spoločne elitní jazdci a cyklisti do 23 rokov.