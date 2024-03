Šamorín doma zdolal poslednú Spišskú Novú Ves 3:0

22. kolo MONACObet ligy:



FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Spišská Nová Ves 3:0 (0:0)



Góly: 72. Csóka, 79. Kamenický (vlastný), 81. Krivokapič,

Rozhodoval: Greško, bez kariet, 478 divákov.





MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Spartak Myjava 1:1 (1:1)



Góly: 19. Voško – 32. Bedecs (z 11m).

Rozhodoval: Fúsek,

ŽK: 19. Žákech, 26. Bedecs, 38. J. Halabrín, 84. Flamik (všetci Myjava), 110 divákov.

Bratislava 30. marca (TASR) - Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali v sobotnom dueli 22. kola MONACObet ligy na domácom ihrisku so Spartakom Myjava 1:1.V ďalšom zápase si Šamorín poradil doma so Spišskou Novou Vsou 3:0. Domáci sú v tabuľke na 10. mieste so ziskom 27 bodov, Spišiaci sú s tromi bodmi poslední.