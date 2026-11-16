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Šamorín prezimuje na čele tabuľky s trojbodovým náskokom - SÚHRN
Hráči Bytče ťahajú šnúru piatich prehier a na konci februára odštartujú boje o záchranu z poslednej 16. priečky.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Futbalisti ŠTK Šamorín prezimujú na čele tabuľky MONACObet ligy s trojbodovým náskokom pred Petržalkou. Tretia Považská Bystrica stráca na lídra sedem bodov. Šamorín v záverečnom 17. kole jesennej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže triumfoval v Humennom 4:1. Petržalka zdolala Bytču 2:1.
Hráči Bytče ťahajú šnúru piatich prehier a na konci februára odštartujú boje o záchranu z poslednej 16. priečky. Na konte majú deväť bodov rovnako ako pätnásty Zvolen, ktorý v pondelňajšej dohrávke prehral na ihrisku Tatrana Prešov 0:1. Šarišania sú po štvrtom víťazstve za sebou v tabuľke štvrtí o bod za Považskou Bystricou.
Hráči Bytče ťahajú šnúru piatich prehier a na konci februára odštartujú boje o záchranu z poslednej 16. priečky. Na konte majú deväť bodov rovnako ako pätnásty Zvolen, ktorý v pondelňajšej dohrávke prehral na ihrisku Tatrana Prešov 0:1. Šarišania sú po štvrtom víťazstve za sebou v tabuľke štvrtí o bod za Považskou Bystricou.
tabuľka MONACObet ligy po jesennej časti:
1. ŠTK Šamorín 17 12 3 2 36:20 39
2. FC Petržalka 17 11 3 3 27:13 36
3. MŠK Považská Bystrica 17 10 2 5 34:27 32
4. FC Tatran Prešov 17 9 4 4 26:19 31
5. Inter Bratislava 17 7 6 4 37:23 27
6. FK Pohronie 17 8 3 6 28:24 27
7. FC Slovan Galanta 17 8 3 6 29:28 27
8. Liptovský Mikuláš 17 7 5 5 27:19 26
9. Slovan Bratislava B 17 6 6 5 25:20 24
10. MŠK žilina B 17 7 3 7 22:21 24
11. Lehota p/Vtáčnikom 17 6 5 6 25:29 23
12. OFK Malženice 17 4 4 9 24:30 16
13. Zlaté Moravce-Vráble 17 3 6 8 16:22 15
14. FK Humenné 17 3 4 10 15:30 13
15. MFK Zvolen 17 2 3 12 16:30 9
16. MFK Byrča 17 3 0 14 15:47 9
1. ŠTK Šamorín 17 12 3 2 36:20 39
2. FC Petržalka 17 11 3 3 27:13 36
3. MŠK Považská Bystrica 17 10 2 5 34:27 32
4. FC Tatran Prešov 17 9 4 4 26:19 31
5. Inter Bratislava 17 7 6 4 37:23 27
6. FK Pohronie 17 8 3 6 28:24 27
7. FC Slovan Galanta 17 8 3 6 29:28 27
8. Liptovský Mikuláš 17 7 5 5 27:19 26
9. Slovan Bratislava B 17 6 6 5 25:20 24
10. MŠK žilina B 17 7 3 7 22:21 24
11. Lehota p/Vtáčnikom 17 6 5 6 25:29 23
12. OFK Malženice 17 4 4 9 24:30 16
13. Zlaté Moravce-Vráble 17 3 6 8 16:22 15
14. FK Humenné 17 3 4 10 15:30 13
15. MFK Zvolen 17 2 3 12 16:30 9
16. MFK Byrča 17 3 0 14 15:47 9