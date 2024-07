Šamorín sa stane dejiskom pretekov Spartan, ambasádori vyzývajú:

Šamorín 2. júla (OTS) - V známom športovom komplexe X- Bionic v Šamoríne sa 6. a 7. júla odohrajú jedinečné preteky Spartan v kategóriách Sprint/Night/Charity/Super/HH/Kids 2024 Účastníci budú musieť zdolať prekážkový beh na trati niekoľkých kilometrov, prekonať vlastný strach silou a odvahou.Aj vďaka kilometrom, ktoré v Šamoríne pretekári v kategórií Charity ubehnú, pomôžu projektu zameranom na detské duševné zdravie.Prvý júlový víkend bude v Šamoríne okrem kategórií Sprint, Night, Super, HH a Kids pripravená aj kategória Spartan Charity, určená je pre tých, ktorí by si chceli preteky vyskúšať prvýkrát a zároveň tým pomôcť dobrej veci. Pripravená bude päť kilometrová trať, ktorá bude rovnaká ako trať kategórie Sprint s tým, že prekážky na nej nebudú povinné.Nadácia Markíza spolupracuje so Spartanom už 4-tý rok. V rámci bežeckej iniciatívy zaradili do svojho kalendára aj tento krásny pretek, ktorý si ubehnú ako Charity Team a tieto kilometre na konci roka premenia na finančnú pomoc.- uviedlaOkrem účasti je možnosť prispieť aj priamo cez link: https://nadaciamarkiza.darujme.sk/kazdy-kilometer-sa-pocita/