Šamorín vyhral prvý zápas série o 7. miesto s Košicami 71:57

Ilustračná snímka.

Šamorín 10. apríla (TASR) - Basketbalistky BK Šamorín zvíťazili v prvom zápase série o 7. miesto v Tipos extralige žien na domácej palubovke nad tímom CBK Košice 71:57. V sérii hranej na dve víťazné stretnutia vedú 1:0, druhý duel je na programe 15. apríla v Košiciach.



play off Tipos extraligy žien

o 7. miesto - prvý zápas /na 2 víťazstvá/:

BK Šamorín - CBK Košice 71:57 (36:24)

Najviac bodov: Pančuková 18, Hrymaljuková 17, Slamaová 14 - Kašperanová 23, Slivkárová 12, Staníková 9.

/stav série: 1:0/



