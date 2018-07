Sampaoli napriek kritike zatiaľ zostáva na lavičke Argentíny

V Rusku podávala Argentína nepresvedčivé výkony a takmer nepostúpila zo základnej skupiny.

Buenos Aires 10. júla (dpa) - Kritizovaný Jorge Sampaoli napriek neúspechu na MS v Rusku zatiaľ zostáva na poste trénera futbalistov Argentíny. Vedenie tamojšej federácie (AFA) ho poverilo aj vedením národného tímu do 20 rokov na turnaji v Španielsku, ktorý štartuje koncom júla.



Prezident AFA Claudio Tapia a jeho zástupca Daniel Angelici sa už stretli so Sampaolim a diskutovali o nevydarenom vystúpení reprezentácie na svetovom šampionáte. Argentína v Rusku podávala nepresvedčivé výkony a takmer nepostúpila zo základnej skupiny. V osemfinále potom vypadla po prehre 3:4 s Francúzskom a Sampaoli sa stal terčom ostrej kritiky za výber hráčov i zvolenú taktiku.



Exekutíva AFA má teraz k ďalšiemu pôsobeniu Sampaoliho na lavičke zaujať postoj koncom júla na svojom zasadnutí, kde zhodnotí účinkovanie mužstva na MS. V prípade vypovedenia kontraktu by ale federácia musela koučovi zaplatiť vysoké odstupné, keďže má zmluvu až do roku 2022. Reprezentáciu prevzal v máji 2017, v 15 dueloch dosiahol s tímom sedem víťazstiev, štyri remízy a štyri prehry. Podľa priskumu v športovom periodiku Olé si jeho odchod želá až 82 percent Argentínčanov.



Argentína sa najbližšie predstaví 6. septembra v prípravnom dueli proti Guatemale. Informovala agentúra DPA.