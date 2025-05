Sampdoria Janov po prvýkrát zostúpila do Serie C

Janov 14. mája (TASR) - Taliansky futbalový klub Sampdoria Janov po prvýkrát v histórii vypadol do Serie C. Definitívne sa o tom rozhodlo v utorkových zápasoch záverečného 38. kola druhej najvyššej súťaže.



Sampdoria je zakladajúcim členom Serie B z roku 1929. Väčšinu svojej existencie však strávila medzi elitou. V Serie A odohrala 66 sezón, čo je s veľkým odstupom najviac z tímov, ktoré v nej aktuálne nepôsobia. V úvode deväťdesiatych rokov patrila k najlepším mužstvám v Európe. V roku 1991 získala svoj jediný domáci titul a o rok neskôr postúpila do finále Európskeho pohára majstrov, v ktorom nestačila až po predĺžení 0:1 na FC Barcelona po góle Ronalda Koemana.



Klub v roku 2023 zostúpil z najvyššej súťaže a postihli ho veľké finančné problémy, v roku 2024 vykázal stratu 40,7 milióna eur. Majiteľ tímu z Janova je singapurský podnikateľ Joseph Tey. Správu priniesla AFP.