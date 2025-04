Šampión vo vodnom slalome Martikán vedie poradie nominačného súboja

Bratislava 27. apríla (TASR) - Dvojnásobný olympijský šampión vo vodnom slalome Michal Martikán je na najlepšej ceste získať miestenku do slovenskej reprezentácie pre rok 2025 v disciplíne C1. Po sobotňajších úvodných dvoch pretekoch je 45-ročný veterán na čele nominačného rebríčka so ziskom 37,15 b. Druhý je Dávid Štaffen (36,16) a tretí Dominik Egyházy (35,19). Matej Beňuš má ako olympijský medailista v C1 pozíciu v tíme už istú.



V K1 mužov sú na postupových troch priečkach Martin Halčin (42,22), Jakub Grigar (41,19) a Adam Gonšenica, v K1 žien Soňa Stanovská (42,22), Zuzana Paňková (42,20) a Michaela Haššová (34,17), ktorá je iba tesne pred Emanuelou Luknárovou (34,15), ktorá však vedie poradie v C1 žien so ziskom 44,22. Za ňou sú Stanovská (40,20) a Paňková (38,19).



V sobotu absolvovali slalomári v Čunove dva z ôsmich pretekov, rovnaký počet ich čakal aj v nedeľu. Zvyšné štyri sú na programe budúci víkend v Liptovskom Mikuláši, pričom každému pretekárovi sa započíta šesť najlepších výsledkov.