Šampióni US Open dostanú 2,6 milióna dolárov

New York 19. augusta (TASR) - Šampióni vo dvojhre na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku dostanú tento rok na odmenách o 100.000 dolárov viac ako vlani. Víťazi mužského a ženského singla si odnesú šeky na 2,6 milióna dolárov, minulý rok získali finančné prémie vo výške 2,5 mil. USD. Celková dotácia turnaja prvýkrát v histórii presiahne úroveň 60 miliónov dolárov.



Americká tenisová asociácia (USTA) rozdelí väčšiu porciu dotácie už v prvých kolách. Už len za účasť v hlavnej súťaži dostane každý hráč 80.000 dolárov, za postup do 2. kola je vypísaná odmena 121.000 USD. Za postup do štvrťfinále obdržia tenisti 445.000 dolárov, za semifinále 705.000 USD a zdolaný finalista získa prémiu 1,3 milióna USD. Víťazi vo štvorhre majú garantovaných 688.000 USD.



USTA oznámila, že zabezpečí celkovú dotáciu na úrovni 60,1 milióna dolárov, čo je mierny nárast oproti vlaňajším 57,5 mil. Celkové prize money aj s kvalifikáciou dosiahne 6,26 mil. USD, informovala agentúra AP.



Šampióni US Open však stále nemôžu dúfať v také prémie ako v období pred pandémiou koronavírusu. V roku 2019 zarobili víťazi vo dvojhre 3,9 milióna dolárov, o rok neskôr tri milióny.