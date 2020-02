Šampiónka Soldatovová sa pokúsila o samovraždu, má bulímiu

Moskva 6. februára (TASR) - Štvornásobná majsterka sveta a trojnásobná európska šampiónka v modernej gymnastike Alexandra Soldatovová prežila pokus o samovraždu. Dvadsaťjedenročnú ruskú športovkyňu hospitalizovali so zraneniami, ktoré si podľa ruských médií spôsobila rezmi na rukách.



Podľa portálu championat.com jej diagnostikovali bulímiu. "Dňa 5. februára priviezli A. Soldatovovú do nemocnice so zraneniami v dôsledku pokusu o samovraždu. V súčasnosti nie sú o pacientke známe žiadne správy," uviedol portál s odvolaním na moskovskú tlačovú agentúru. Podľa informácii lekárov je jej stav stabilizovaný. Soldatovová sa však okrem zranení lieči aj z psychosomatických porúch. Agentúra RIA Novosti citovala Soldatovovej trénerku Annu Šumilovovú-Djačenková: "Saša mi telefonovala včera ráno z nemocnice, povedala, že jej robia vyšetrenia, a aby som nebála. Z toho čo sa stalo som v šoku, rovnako ako všetci ostatní."



Soldatovová patrí už niekoľko rokov k svetovej špičke modernej gymnastiky. Doplácala na éru fenomenálnych sestier Averinových, ako vekové vrstovníčky Dina a Arina získali spolu 22 zlatých medailí z MS a ME v individuálnych súťažiach. Ich "privatizáciu" najvýznamnejších titulov od roku 2017 narušila práve Soldatovová v roku 2018, keď sa jej podarilo dobyť na MS zlato za cvičenie so stuhou. Ostatné trofeje získala v tímovej súťaži, v sólach má aj ďalších osem cenných kovov, ale v mnohých finálových prevedeniach ani nemohla nastúpiť pre národnú kvótu dvoch pretekárok. Vlani v máji ešte úspešne reprezentovala na ME, ale v septembri už na MS neštartovala.