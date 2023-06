Šampiónka Swiateková: Už nikdy nebudem pochybovať o svojej sile

Paríž 11. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková podľa vlastných slov získala novú vieru vo vlastné schopnosti po tom, čo zvíťazila vo finálovom súboji na Roland Garros nad Češkou Karolínou Muchovou 6:2, 5:7 a 6:4. Dvadsaťdvaročná Swiateková si upevnila post najlepšej hráčky na svete, keď získala tretí titul za uplynulé štyri roky na grandslamovom podujatí v Paríži.



"Teraz cítim všetky tie rôzne emócie. Zápas bol veľmi intenzívny, plný vzostupov a pádov. Karolína hrala naozaj dobre. Zvíťaziť nad ňou bola veľká výzva. Som šťastná a hrdá na seba, že som to zvládla. Som nesmierne rada, že som celú antukovú šnúru ukončila tak dobre. Myslím, že nikdy nebudem znovu pochybovať o svojich schopnostiach," citovala Swiatekovej vyjadrenie agentúra DPA.



Je tak prvá žena od Justine Heninovej (2007), ktorá úspešne obhájila prvenstvo na parížskej antuke, a po zisku štyroch grandslamových titulov sa vyrovnala Naomi Osakovej. Veteránka Venus Williamsová je so siedmimi jediná aktívna hráčka, ktorá ich má na konte viac. Swiateková sa vyrovnala Osakovej a Monike Selešovej, jediným ženám, ktoré vyhrali všetky zo svojich štyroch grandslamových finále.



Dvadsaťšesťročná Muchová, ktorá bola pred turnajom 43. hráčka rebríčka a v novom vydaní sa posunie na 16. priečku, dosiahla najväčší úspech v kariére. V úvode mala pomalší štart a zdalo sa, že to bude ďalší pohodlný zápas Swiatekovej vo finále, ale od stavu 3:0 v druhom sete sa tempo hry zmenilo. Muchová nezložila zbrane, v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a po dvojchybe Swiatekovej v deviatom geme išla do vedenia 5:4. Muchová nedokázala využiť svoju prvú príležitosť, ale za stavu 5:5 opäť zobrala Poľke podanie a v dvanástom geme premenila tretí setbal. Češka bola v laufe a rozhodujúce dejstvo odštartovala dvoma čistými hrami. Swiateková sa rýchlo zmobilizovala, otočila na 3:2, no Muchová vďaka pestrej hre kontrovala a po brejku v Tildenovom geme viedla 4:3. Swiateková však potom získala tri hry za sebou a aj štvrté grandslamové finále dotiahla do víťazného konca. Muchová urobila v závere pri podaní tri chyby a duel zakončila dvojchybou.



"Som veľmi spokojná, hoci je ten pocit aj trochu trpký. Cítila som, že to bol veľmi tesný zápas. Ale celkovo sa môžem nazvať grandslamovou finalistkou. Je to úžasný úspech a určite veľká motivácia do ďalšej práce, aby som opäť dostala šancu hrať o tieto veľké tituly," uviedla Muchová po emotívnom odovzdávaní trofejí.