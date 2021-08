Šampiónom v skokoch do vody z 10 metrov je Číňan Cchao Jüan

muži - skoky z 10 m veže



finále:

1. Cchao Jüan 582,35 bodu,

2. Jang Ťien (obaja Čína) 580,40,

3. Thomas Daley (V. Brit.) 548,25,

4. Alexander Bondar 514,50,

5. Viktor Minibajev (obaja ROC) 495,85,

6. Oleksij Sereda (Ukr.) 461,70,

7. Rikuto Tamai (Jap.) 431,95,

8. Cassiel Rousseau (Austr.) 430,35

Tokio 7. augusta (TASR) - Olympijským šampiónom v skokoch do vody z desaťmetrovej veže sa v Tokiu stal Číňan Cchao Jüan. Na striebornej priečke skončil jeho krajan Jang Ťien, bronz si vyskákal Brit Thomas Daley.Cchao Jüan získal do zbierky tretie zlato z olympiády, v Riu 2016 triumfoval na trojmetrovej doske a v Londýne 2012 v synchronizovaných skokoch z veže. Úradujúci majster sveta Jang Ťien získal premiérový cenný kov na OH. Bronzový Brit získal štvrtú medailu v kariére, z toho tretí bronz. V Tokiu už vyhral synchronizované skoky z veže.